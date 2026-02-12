الإعدام لقاتل زوجته في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر بالدائرة الثانية بسفاجا، برئاسة المستشار أحمد ذكي إبراهيم المنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حازم الشريف ومصطفى حسين غيطاس، وبحضور المستشار فتحي الخولي وكيل النيابة العامة، وأشرف جعفر محمد أمين سر المحكمة، حضورياً بالإعدام شنقاً على المتهم حسن رسلان سعيد نصر، بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية.

وتعود الواقعة عندما أحالت النيابة العامة المتهم حسن رسلان سعيد، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 4909 لسنة 2024 جنح سفاجا، بتهمة قتل زوجته المجني عليها غادة عبد الجواد خليل أحمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد، مستخدماً سلاحاً أبيض، مبيت النية عاقداً العزم، إذ قيدها من يديها وأجهز عليها حتى قتلها، وقام بذبحها مستخدماً سلاحاً أبيض.

وكانت مباحث قسم شرطة سفاجا، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، واعترف في التحقيقات بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قررت بالإجماع إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه.