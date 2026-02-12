نوتنجهام فورست يُقيل شون دايش بعد أربعة أشهر فقط

أعلن نادي نوتنجهام فورست إقالة مدربه شون دايش، بعد مرور أربعة أشهر فقط على توليه المهمة، في خطوة جديدة تعكس حالة عدم الاستقرار الفني داخل النادي هذا الموسم.

الفريق يقبع حاليًا على بُعد ثلاث نقاط فقط من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي 12 مباراة على نهاية موسم 2025-2026، ما وضع الإدارة تحت ضغط متزايد لاتخاذ قرار سريع.

دايش (54 عامًا) كان قد تولى المسؤولية في أكتوبر الماضي خلفًا لأنجي بوستيكوجلو، ووقّع عقدًا يمتد حتى عام 2027. لكن النتائج لم ترتقِ إلى تطلعات الإدارة، ليصبح أحدث ضحايا التغييرات المتكررة على مقاعد البدلاء.

وكان بوستيكوجلو نفسه قد استمر 39 يومًا فقط في منصبه بعد أن خلف نونو إسبيريتو سانتو، الذي أُقيل بدوره بعد ثلاث مباريات فقط من انطلاق الموسم، في سلسلة تعكس اضطرابًا واضحًا في المشروع الفني للفريق.

النادي أصدر بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح الخميس جاء فيه:

"يمكن لنادي نوتنجهام فورست لكرة القدم أن يؤكد إعفاء شون دايش من مهامه كمدرب للفريق الأول.

نود أن نشكر شون وجهازه المعاون على جهودهم خلال فترة وجودهم في النادي، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل. لن نصدر أي تعليق إضافي في الوقت الحالي."