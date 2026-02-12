البرهان: الأرض السودانية المحتلة من الدعم السريع ستعود قريبا

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، إن «الأرض السودانية المحتلة من الدعم السريع ستعود قريبا».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال تقديم البرهان، واجب العزاء في اللواء ركن معاوية حمد، قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة، وذلك بمنطقة السليم بمدينة دنقلا.

وأشاد البرهان بـ«تضحيات شهداء معركة الكرامة في سبيل وحدة الوطن وعزته»، مؤكدًا أن «الأرض التي أنبتت الشهيد ستنجب أمثاله ممن سيعيدون للسودان مجده وللقوات المسلحة عزتها، والحفاظ على وحدة الوطن».

وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي العهد بالوفاء لدماء الشهداء، مشيرًا إلى «استمرار معركة الكرامة حتى تطهير البلاد من كل مرتزق وعميل وخائن».

وأضاف: «وعدنا للشهداء أننا لن نتوقف حتى نُطهر السودان، والمعركة لن تنتهي إلا بانتهاء التمرد»، بحسب تعبيره.

وأشاد البرهان بمواقف الشعب السوداني وإسناده القوي للقوات المسلحة، مشددًا على أن هزيمة الأعداء تتحقق بالتعاون والتكاتف والتلاحم الوطني.

وأكد أن «البلاد ستُطهر من المتمردين، وأن القوات المسلحة ستستعيد الأراضي كافة التي احتلتها الميليشيا المتمردة».

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، متسببة في انتشار المجاعة والأمراض، وتفاقم العنف ذي الطابع العِرقي في عدة مناطق.

وأدّت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً في داخل البلاد وخارجها، أكثرهم يعيش في قرى أو مراكز إيواء مكتظة، تفتقر إلى المستلزمات الأساسية، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.