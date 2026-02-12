قطر: إضعاف قدرات الأونروا سيترتب عليه تداعيات إنسانية كارثية

حذرت دولة قطر، اليوم الخميس، من أن إضعاف قدرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) سيترتب عليه تداعيات إنسانية كارثية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اليوم محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية ، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة "الأونروا"، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأونروا، وتبادل الرؤى حول سبل معالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودعم اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزير القطري، موقف بلاده الثابت الداعم للأونروا، مثمنا في هذا الصدد دورها المحوري في استدامة العمليات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين، لا سيما في ظل الوضع المأساوي بغزة.

وشدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي بحزم لأي محاولات تهدف إلى عرقلة أعمال الوكالة.