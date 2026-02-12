التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس، بالسفيرة سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك ودعم جهود تطوير الأداء المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد.

أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لنائبة رئيس المفوضية في أداء مهامها، معربًا عن ثقته في قدرتها على الإسهام في تطوير أداء المفوضية وتعزيز الانضباط الإداري والمؤسسي، ومشددًا على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المفوضية وأجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على دعم مصر لجهود الإصلاح المؤسسي، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة وتحسين إدارة الموارد البشرية داخل الاتحاد.

كما أكد الوزير أهمية سرعة الانتهاء من إعداد جدول الحصص والأنصبة بصورة تحقق العدالة في توزيع المساهمات المالية بين الدول الأعضاء، وتعزز التضامن الأفريقي، وتضمن مساهمة جميع الدول في تمويل الاتحاد بشكل عادل ومنصف، بما قد يسهم كذلك في زيادة موازنة الاتحاد الأفريقي خلال تلك الفترة.

من جهتها، أعربت نائبة رئيس المفوضية عن تقديرها للدعم المصري المتواصل، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في دعم جهود الإصلاح المؤسسي والارتقاء بأداء أجهزة الاتحاد الأفريقي.