رئيسة وزراء بربادوس تحسم فوزها بفترة ولاية ثالثة بعد انتصار كاسح في الانتخابات

أفاد بيان أذاعته وسائل الإعلام المملوكة للدولة في بربادوس، اليوم الخميس، أن رئيسة وزراء ميا موتلي، حسمت فوزها بفترة ولاية ثالثة على التوالي بعد أن فاز حزبها بجميع مقاعد البرلمان الـ 30 في الانتخابات العامة التي جرت هذا الأسبوع.

وواجهت موتلي منافسة من رالف ثورن، مرشح حزب المعارضة الرئيسي حزب العمال الديمقراطي، خلال الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء.

وذكرت شبكة (سي بي سي نيوز بربادوس) أن حزب عمال بربادوس بقيادة موتلي كان الحزب الوحيد الذي تمكن من الفوز بكل مقاعد البرلمان، وهي المرة الثالثة التي يحقق فيها هذا الإنجاز.

وقالت موتلي في خطاب النصر ليلة أمس: "لم نأت لمجرد شغل المناصب. لقد جئنا لنجعل بربادوس أفضل، ولنجعل حياتكم أفضل."

وتعهدت بتحقيق التقدم كما وعدت في قطاعات تشمل الرعاية الصحية، والسلامة العامة، والنقل.