وزارة الإنتاج الحربي تقيم معرضا لمنتجات قطاع الأسرة بقصر غرناطة

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، إقامة معرض لمنتجاتها المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، بقصر غرناطة بمصر الجديدة، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

تشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من المراوح، وتشارك حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل، وتشارك حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من التابلت والشاشات واللمبات الليد، أما شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) فتشارك بورنيش الأحذية، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بعدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاجها، فالشركة متخصصة في تصنيع (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الغسالات).

وتأتي إقامة المعرض بالتنسيق مع مؤسسة حماة وطن، بما يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف العبء على المواطنين، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.