وزير الدفاع السعودي وقائد الجيش الباكستاني يؤكدان الشراكة

التقى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الخميس، قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بالعاصمة الرياض، وبحثا العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي بين البلدين.

وقال الوزير بتدوينة على منصة "إكس": "التقيت قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير" الذي يزور الرياض في زيارة لم تحدد مدتها.

وأضاف: "أكدنا متانة العلاقات الأخوية الراسخة، والشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين بلدينا الشقيقين، ودورهما المحوري والريادي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين؛ بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي بلدينا".

وفي 17 سبتمبر 2025 وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاق دفاع إستراتيجي مشترك خلال لقائهما في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" آنذاك أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أمن البلدين وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وتطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

ونصت الاتفاقية على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداء عليهما معا، في إطار شراكة تاريخية تمتد لنحو ثمانية عقود، وفق البيان.