إصابة ثلاثة أشخاص في هجمات روسية على كييف وأوديسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت تقارير رسمية اليوم الخميس، بأن روسيا هاجمت مجددا أوكرانيا المجاورة ليلا بمسيرات وصواريخ باليستية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار هائلة في العاصمة كييف وفي ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تليجرام، إن شخصين أصيبا في الهجوم الصاروخي على المدينة وأحدهما أصيب بجروح خطيرة.

وأضاف أن أهداف البنية التحتية كانت مجددا محط تركيز الضربات الصاروخية ولكن كان هناك أيضا قصف على الأماكن السكنية الخاصة.

ونظرا للقصف الجوي الروسي المستمر، تعاني كييف من مشاكل في إمدادات الطاقة منذ أسابيع، من حيث الكهرباء والتدفئة.

وقال حاكم أوديسا، سيرهي ليساك عبر تطبيق تليجرام، إن شخصا أصيب عقب قصف هائل بمسيرة روسية على أوديسا ويتلقى 23 شخصا الدعم النفسي بعدما قُصف مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق.

وأضاف ليساك، أنه جرى أيضا استهداف منشآت الطاقة، واندلع حريق في إحدى منشآت البنية التحتية.

كما ألحقت الهجمات بالمسيرات أضرارا بمحل سوبرماركت والعديد من أكشاك البيع.