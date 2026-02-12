الحكومة السورية تتسلم قاعدة التنف بعد انسحاب القوات الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسلمت الحكومة السورية قاعدة التنف الاستراتيجية الواقعة عند تقاطع الحدود مع العراق والأردن (شرق)، بعد انسحاب الولايات المتحدة منها عقب نحو 10 سنوات من تمركزها فيها.

وأفادت مصادر في الحكومة السورية للأناضول، الخميس، بأن الجيش السوري تسلم القاعدة وانتشر فيها.

وذكرت أن القوات الأمريكية انسحبت إلى قاعدة "البرج 22" داخل الأراضي الأردنية، الواقعة على بعد 22 كيلومترا من قاعدة التنف.

وأشارت إلى أن عدد الجنود الأمريكيين في التنف كان يبلغ في فترة سابقة نحو 200 جندي، فيما لا تتوفر بيانات دقيقة بشأن عدد القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة "البرج 22".

يذكر أن الولايات المتحدة وسعت القاعدة بين عامي 2017 و2018، وزودتها بمناطيد مراقبة أُزيلت لاحقا.

واستخدمت واشنطن قاعدة التنف لرصد الأنشطة العسكرية للمجموعات المدعومة من إيران وتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة تمتد لمئات الكيلومترات بين الحدود الأردنية ونهر الفرات.