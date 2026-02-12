الشرطة الفيدرالية البلجيكية تفتش مكاتب للمفوضية الأوروبية

أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية أنها أجرت عمليات تفتيش في بعض مكاتب المفوضية الأوروبية بالعاصمة بروكسل في إطار تحقيق يتعلق ببيع عقارات.

ويركز التحقيق على ادعاءات مرتبطة ببيع 23 مبنى تابعا للاتحاد الأوروبي عام 2024 إلى مؤسسة الاستثمار العام البلجيكية "SFPIM" مقابل نحو 900 مليون يورو، بحسب مراسل الاناضول.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الفيدرالية نفذت عمليات تفتيش في عدد من أقسام المفوضية، بما في ذلك وحدة الميزانية.

وأشارت إلى أن التحقيق الذي تجريه النيابة الأوروبية (EPPO) لا تزال في مرحلة مبكرة، وأن جمع الأدلة مستمر.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان بالخصوص، أن عملية البيع المذكورة أُنجزت وفقا لقواعده المالية المعتمدة.