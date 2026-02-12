واتس آب: روسيا حاولت حجب التطبيق بالكامل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم تطبيق الدردشة "واتس آب"، الحكومة الروسية اليوم الخميس، بمحاولة "حجب (التطبيق) بالكامل".

وقال التطبيق المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، في منشور عبر منصة إكس: "محاولة عزل أكثر من مئة مليون شخص من التواصل الخاص والآمن هو خطوة رجعية ولن تؤدي سوى إلى تقليل الأمان للشعب في روسيا".

وأضاف: "نواصل فعل أي شيء بمقدورنا لإبقاء المستخدمين متصلين".

وقيدت الحكومة الروسية منذ فترة بشكل تدريجي عمل تطبيقات الدردشة الدولية، وأصبحت المكالمات الهاتفية عبر واتس آب مقتصرة بالفعل على الاتصال عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن). وأثرت القيود أيضا على تطبيق تليجرام وخدمة أي ميسدج التابعة لشركة أبل.

يستخدم تطبيق واتس آب التشفير التام بين الطرفين، مما يعني أن المستخدمين الذين يتواصلون فقط هم من يمكنهم قراءة الرسائل في نص بسيط وليس الشركة نفسها.

ومنذ بداية العملية الروسية الشاملة لأوكرانيا في 2022، شددت السلطات بشكل كبير ضوابط الإنترنت والرقابة عليه.

بينما جرى كبح الوصول إلى التطبيقات الأجنبية وتم إطلاق خدمة مراسلة محلية تعرف باسم "ماكس" في روسيا.

ووصفه واتس آب، في بيانه، بأنه "تطبيق مراقبة مملوك للدولة" تسعى الحكومة لدفع المستخدمين تجاهه.