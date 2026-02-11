هجوم روسي بمسيرة يودي بحياة أب و3 من أطفاله في أوكرانيا

لقي أب وثلاثة من أطفاله حتفهم في هجوم روسي على منطقة خاركيف الأوكرانية، حسبما ذكر مسئولون اليوم الأربعاء.

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف، إنه تم انتشال الأطفال ورجل "34 عاما" من أسفل أنقاض منزل، كما أصيبت زوجته الحامل "35 عاما" وسيدة أخرى "73 عاما".

واستهدف الهجوم بلدة بوهودخيف، شمال غرب خاركيف.

وكان العام الماضي الأكثر دموية للمدنيين في أوكرانيا منذ 2022، حيث كثفت روسيا الهجمات الجوية خلف خط الجبهة، وفقا لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد.

وذكرت البعثة، أن الحرب أسفرت عن مقتل 2514 مدنيا وإصابة 12142 آخرين في أوكرانيا في 2025، أي بنسبة 31 % أعلى من 2024.

وتبين أن المسيرة التي ضربت بلدة بوهودخيف في خاركيف من طراز "جيران- 2"، وهي نسخة روسية الصنع من مسيرة شاهد الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وكتب رئيس بلدية بوهودوخيف فولوديمير بيلي على صفحته في فيسبوك: "فقدنا أثمن شيء.. مستقبلنا.. ليست هناك كلمات يمكن أن تعزي الأسرة، ولا صلاة قادرة على مداواة قلب أم ثكلى"، بحسب "أ ب".

واستهدفت هجمات روسية بالطائرات المسيرة شبكة الكهرباء في مدينة زابوريجيا، مما أدى لانقطاع الكهرباء عن أكثر من 11 ألف أسرة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها رصدت 120 طائرة مسيرة روسية خلال الليل، وأسقطت 112 منها.