فتح مسلحون النار، اليوم الأربعاء، على طائرة ركاب صغيرة لدى هبوطها في إقليم بابوا النائي، شرقي إندونيسيا.

وقال فيصل رمضاني، رئيس قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة، في بيان، إن الطائرة التي تشغلها شركة "سمارت إير" الإندونيسية، كانت تقترب من مهبط ريفي في منطقة يانيروما بمقاطعة بابوا الجنوبية، عندما انطلقت أعيرة نارية من بين الأشجار القريبة.

وأضاف رمضاني، أنه تم العثور لاحقا على الطيار ومساعده مقتولين قرب المدرج، فيما نجا 13 راكبا.

وتابع: "إطلاق النار على الطيران المدني جريمة خطيرة"، مشيرا إلى أن قوات الأمن أمنت موقع الحادث وأجلت الضحايا وبدأت عملية مطاردة منفذي الهجوم.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.