أمريكا: رفع الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إل باسو بولاية تكساس

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح المجال الجوي المحيط بمطار إل باسو الدولي بولاية تكساس، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانها إغلاقه لمدة عشرة أيام، وهو القرار الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من المطار وإليه.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها رفعت الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إل باسو، مؤكدة أنه لا يوجد أي تهديد للطيران التجاري، وأنه سيتم استئناف جميع الرحلات.

وكان من المتوقع أن يتسبب الإغلاق، الذي تم الإعلان عنه قبل ساعات فقط، في اضطرابات كبيرة في حركة الطيران نظرا لمدة سريانه وحجم المنطقة الحضرية التي يشملها.

ويُذكر أن إل باسو، وهي مدينة تقع على الحدود مع المكسيك يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة ويرتفع هذا العدد عند احتساب محيطها الحضري، تعد مركزا رئيسيا للتجارة عبر الحدود إلى جانب مدينة سيوداد خواريز المجاورة في المكسيك.