ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الفضة 6.6%، في تعاملات مساء اليوم الأربعاء، لتقفز فوق مستوى 85 دولارا للأوقية، مواصلة موجات تقلبات حادة، في وقت أشار فيه تقرير صادر عن معهد الفضة إلى ارتفاع قوي في الطلب الاستثماري.

وبحسب تقرير أورته وكالة بلومببرج، فإن هذا الارتفاع في أسعار المعدن هو أعلى بنحو الثلث مقارنة بأدنى مستوياته الأسبوع الماضي.

وتوقع التقرير أن يسجل سوق الفضة عجزا للعام السادس على التوالي مع تفوق الطلب الاستثماري المتزايد على تراجع الطلب على المجوهرات، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تقليص استخدام الفضة في قطاع الطاقة الشمسية.

وشهدت الفضة تقلبات حادة خلال العام الماضي، إذ تضاعف سعرها أكثر من ثلاث مرات مدفوعا بتدفقات استثمارية قوية، قبل أن تتعرض لأكبر هبوط يومي مسجل في نهاية يناير.

ورغم تعافي الأسعار جزئيا، فإن التقلبات لا تزال مرتفعة إلى حد دفع بعض المتعاملين إلى وصف المعدن بأنه "غير قابل للتداول".

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب الصناعي على الفضة بشكل طفيف في عام 2026، ورغم استمرار نمو تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أوضح معهد الفضة أن "عمليات تقليص استخدام الفضة والاستعاضة عنها بمواد بديلة ستؤدي إلى انخفاض الطلب في قطاع الطاقة الشمسية".

كما يتوقع أن ينخفض الطلب على الفضة في صناعة الأدوات الفضية بنسبة 17% نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما يرجح تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 9%.

وفي المقابل، اعتبر محللو بنك مونتريال BMO أن وصف السوق بأنه يعاني "عجزا" قد لا يكون دقيقا، مشيرين إلى أن المعيار الأهم يتمثل في مقارنة المعروض الفعلي بالاستهلاك الحقيقي الذي يخرج المعدن من السوق لأغراض صناعية أو زخرفية.

وترى كابينتال ماركتس وهي الذراع الاستثماري لبنك مونتريال أن الفضة قد تصبح أرخص نسبيا مقارنة بالذهب خلال السنوات المقبلة، مع تحسن الإمدادات الفعلية.

وجاء جانب كبير من الطلب المضاربي على الفضة مؤخرا من الصين، حيث يواجه المنتجون والمتداولون المحليون صعوبات في تلبية تراكم الطلبات، ما دفع عقد الشهر القريب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى تسجيل علاوة سعرية قياسية.