النيابة تطلب التحريات بشأن إصابة 3 أطفال بحريق شقة سكنية في الإسكندرية

طلبت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، والحماية المدنية، وأقوال شهود العيان، حول إصابة 3 أشخاص "أشقاء"، إثر نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني من عقار كائن في شارع الكرامة، المتفرع من شارع السوق، منطقة كوبري الناموس.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية كائنة في نطاق حي شرق.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم فصل الكهرباء عن العقار، وجرى إخماد النيران، وتبريد آثارها لعدم امتدادها إلى الشقق والعقارات المجاورة، وذلك بعد أن أتت النيران على محتويات الشقة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد عزت المعاينة والفحص المبدئي اشتعال النيران بالشقة إلى مادة قابلة للاشتعال، فتم نقل الأطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.