المسلماني في اجتماع تطوير النيل الثقافية: استعادة الدور الثقافي لماسبيرو مسئوليتنا جميعا

عقد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا لتطوير قناة النيل الثقافية، بحضور الأمين العام مجدي لاشين، ورئيس قطاع التليفزيون محمد إبراهيم الجوهري، ورئيسة قطاع الأخبار والمشرفة على قطاع القنوات المتخصصة غادة الفقي، ورئيس قطاع الهندسة أشرف حامد، ورئيسة قناة النيل الثقافية سها النقاش، ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون خالد حنفي، ومستشار الهيئة حسين الرزاز، وعدد من المسئولين بماسبيرو.

وقال المسلماني، إن استعادة قوة الإعلام الثقافي تشكل ركيزة أساسية في مشروعنا الأكبر (عودة ماسبيرو).

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالدور المميز لقناة النيل الثقافية في تغطية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يوميًا على الهواء، وذلك بعد انقطاع القناة عن التغطية المباشرة للمعرض طيلة 6 سنوات.

ومن المقرر بدء العمل في تطوير استوديو قناة النيل الثقافية في شهر رمضان المعظم، وتشكيل فريق عمل النيل الثقافية لوضع خطة إثراء المحتوى ودعم الثقافة الوطنية، وذلك في إطار تعزيز الدور المعرفي لماسبيرو.