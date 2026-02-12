إصابة طالبين بطعنات أمام مدرسة ثانوي في الدقهلية

أصيب طالبان بطعنات نافذة أمام إحدى مدارس الثانوي بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة أمام مدرسة ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة أمام مدرسة "علي علي السيد الثانوية"، في قرية ليسا الجمالية، مركز الجمالية، إذ تبين إصابة الطالب محمود حسن الدسوقي (16 سنة) بجرح طعني في الصدر وجرحين قطعيين بالكتف الأيسر، والطالب إسلام عبده عماد (17 سنة) بجرح طعني في الظهر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج، وعُرضت الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.