أطباء السودان: مقتل طفلين وإصابة 13 بقصف مسجد بشمال كردفان

- الشبكة الطبية غير الحكومية اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ القصف دون تعقيب فوري من الأخيرة

أعلنت شبكة "أطباء السودان"، الأربعاء، مقتل طفلين وإصابة 13 من طلبة القرآن، جراء استهداف مسيرة تابعة لـ"قوات الدعم السريع"، مسجدا بمدينة الرَّهَد بولاية شمال كردفان، جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة الطبية غير الحكومية في بيان: "قتل طفلان وأصيب 13 آخرون من طلبة القرآن جراء استهداف الدعم السريع بمسيرة انتحارية لمسجد الشيخ أحمد البدوي بمدينة الرَّهَد فجر اليوم في تعدٍ واضح على دور العبادة وحرمة المساجد".

وأضافت أن "هذا الاعتداء الآثم يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتعديًا خطيرًا على دور العبادة التي يفترض أن تظل ملاذًا آمنًا بعيدا عن الحرب".

وعن الواقعة ذاتها، قال شهود عيان للأناضول، في وقت سابق الأربعاء، إن طالبا قتل وأصيب آخرون، باستهداف طائرة مسيرة، لـ"خلاوى الشيخ أحمد البدوي بمدينة الرهد"، قبل أن تعلن "أطباء السودان" الحصيلة الجديدة.

والخلاوي هي مدارس دينية تقليدية ملحقة بالمساجد يقيم فيها الطلاب، متخصصة في تحفيظ القرآن ودراسة الفقه، عوضا عن المناهج التعليمية في المدارس النظامية.

من جهته، قال شيخ الخلاوى بالمنطقة آدم أبوبكر عثمان، إن القصف تم بعد صلاة الصبح، وأثناء الدرس حينما كان الطلاب يكتبون الآيات القرآنية على الألواح.

وأضاف في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القصف أدى إلى استشهاد طالب وإصابة حوالي 18 آخرين من طلاب الخلوة".

كما نشر ناشطون من كردفان على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لموقع الاستهداف وعددا من طلاب المدرسة مصابين.

ولم تصدر السلطات السودانية ولا "الدعم السريع" تعليقا على الهجوم حتى الساعة 15:00 ت.ج، كما لم تتبن أي جهة المسئولية عنه.