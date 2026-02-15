مقتل 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ93 مليون جنيه



لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات قنا وأسوان وأسيوط، فيما تم ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بعدد من المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة)، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات " اتجار بالمخدرات، اتجار بالأسلحة غير المرخصة، سرقة بالإكراه، شروع في قتل، تعدٍ وإطلاق أعيرة نارية"، وذلك بنطاق محافظات قنا وأسوان وأسيوط، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وعُثر بحوزتهم على طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش، هيدرو، بانجو، هيروين، استروكس، آيس، بودرة حشيش اصطناعي"، و5 آلاف قرص مخدر، و83 قطعة سلاح ناري " رشاش، 25 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 33 فرد خرطوش".

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 93 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.