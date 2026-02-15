وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية سبل تعزيز التكامل الاقتصادي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد وامكيلي ميني، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في إطار دعم مصر لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون القاري بين دول أفريقيا.

أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للتعاون وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي بالقارة، مشيرًا إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وتيسير حركة السلع والخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية في الأسواق الدولية، بما يسهم في دعم سلاسل الإقليمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لسكرتارية الاتفاقية، مستعرضًا الخبرات المصرية في مجالات السياسات التجارية والتنمية الصناعية وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مصر للكوادر الأفريقية، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للدول الأعضاء، ودفع الأجندة التنموية القارية، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

من جانبه، أعرب سكرتير عام الاتفاقية عن تقديره للدعم المصري المستمر، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بما يحقق المصالح التنموية لدول القارة.