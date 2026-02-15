حماس: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق أهل غزة قبل اجتماع مجلس السلام

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي المجرم يواصل ارتكاب المجازر ضد أهل قطاع غزة، موضحًا أن العدو ارتكب مجزرة جديدة باستهدافه النازحين في خيامهم في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد قاسم، اليوم الأحد، أن التصعيد الإجرامي يأتي استباقاً لاجتماع «مجلس السلام»، في محاولة واضحة «لفرض وقائع دموية على الأرض، وتوجيه رسالة مفادها أن لا وزن لكل الجهود والهيئات المعنية بتثبيت التهدئة في غزة، وأنه ماضٍ في عدوانه رغم حديث الأطراف كافة عن ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

ودعا الناطق باسم حركة حماس مجلس السلام في اجتماعه المقبل إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتكررة، وإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة أو تحايل.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال خارج مناطق انتشار قوات جيشه، منذ فجر اليوم الأحد، إلى 11 شهيدًا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد، غارات على عدة مناطق بقطاع غزة، وواصل عمليات النسف والقصف المدفعي، وذلك بعد ليلة دامية ارتقى فيها عدد من الشهداء.

وحسب مراسل وكالة «صفا»، استشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفجر اليوم ارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

كما ارتقى 6 شهداء في قصف خيمة قرب منطقة المسلخ التركي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 601 شهيد، و1607 إصابات، و726 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت في بيان، صباح الأحد، ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و61 شهيدًا، و171 ألفًا و715 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



