العراق: فتح تحقيق وإيقاف مدير مطار بغداد بعد توقف الرحلات فجر اليوم

وجه وزير النقل العراقي وكالة خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق وإيقاف مدير مطار بغداد الدولي، وذلك بعد توقف الرحلات فجر اليوم.

وذكرت وزارة النقل في بيان، أن «الوزير وكالة خالد شواني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات إيقاف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي ليلة أمس، إثر انطفاء الكهرباء في منظومة الإنارة الملاحية، الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة الطيران مؤقتاً».

وأكد الوزير، وفقا للبيان، على «ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها ورفع توصياتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنتائج التي ستتوصل إليها، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً».

ووجّه شواني بـ«إيقاف مدير مطار بغداد الدولي إلى حين استكمال التحقيق، في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المساءلة الإدارية وضمان سير إجراءات التحقيق بشفافية ومهنية عالية».

وأعلنت وزارة النقل العراقية، صباح الأربعاء، عن إغلاق مؤقت لمطار بغداد الدولي نتيجة «خلل فني طارئ»، نافية وجود سبب أمني وراء الإغلاق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي قوله إن «الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي جاء نتيجة خلل فني طارئ، استدعى اتخاذ إجراء احترازي فوري، وانسجاما مع أعلى معايير السلامة المعتمدة».

وأشار إلى «إعادة افتتاح المطار في الساعات القليلة القادمة، فور استكمال أعمال الصيانة وإجراء الفحوصات الفنية النهائية».

ونفى ما تداولته بعض المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن وجود «مشكلات أمنية محلية أو دولية» حالت دون إعادة افتتاح المطار، مؤكدا أن «تلك الأنباء عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي معتمد».