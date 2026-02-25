المنامة: مسلحون إيرانيون يسطون على زورق بحريني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن زورقا تعرض لعملية سطو مسلح من "إيرانيين" بينما كان داخل المياه الإقليمية البحرينية.

جاء ذلك في بيان للوزارة مساء الثلاثاء، تضمن ما قالت إنها إفادة ثلاثة بحارة "تعرضوا لسطو مسلح" في مياه الخليج العربي.

الوزارة ذكرت أن "البحارة الثلاثة كانوا على متن زورق بحريني، وتعرضوا لسطو مسلح بتاريخ 18 فبراير (شباط) 2026".

ونقلت عن البحارة إنه "تم اقتيادهم، تحت تهديد السلاح، من المياه الإقليمية لمملكة البحرين إلى المياه الإيرانية، والاستيلاء على أحد محركات الزورق ومقتنيات أخرى كانت به".

وأضافوا أنهم "تم إجبارهم على ركوب قارب كان يستخدمه الجناة وتوجهوا بهم نحو المياه الإيرانية".

وبحسب البحارة فإن "الجناة الذين ارتكبوا الواقعة إيرانيون، وقاموا بإطلاق سراحهم بعد حوالي 3 ساعات، للإبحار في اتجاه البحرين".

وتفيد بيانات قيادة خفر السواحل البحرينية بأن العملية "سبق وأن تكررت أكثر من مرة من قبل أشخاص إيرانيين"، بحسب الوزارة.

وقالت إن "الواقعة مخالفة لقانون الإبحار الدولي، وتعطي مملكة البحرين الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن".