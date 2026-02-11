وزارة التربية والتعليم الكويتية تطلق مشروع تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جوجل

أطلقت وزارة التربية الكويتية، اليوم الأربعاء، مشروع تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي من "جوجل فور إديوكيشن" بالتعاون مع شركة جوجل بمشاركة واسعة من القيادات التربوية والمعلمين؛ بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وفق أحدث المعايير العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء.

وأكد حمد الحمد، الوكيل المساعد للشئون التعليمية بالوزارة، في بيان صحفي، أن المشروع يعد مبادرة وطنية استراتيجية كبرى لتمكين نحو 40 ألفا من معلمي المرحلة الثانوية ورؤساء الأقسام من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بشكل آمن وأخلاقي يسهم في رفع كفاءتهم الرقمية وتطوير ممارساتهم التدريسية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف الحمد، أن المرحلة التأسيسية للمشروع انطلقت في بداية العام 2026 على أن يستمر التنفيذ الميداني حتى نهاية العام مستهدفا توحيد معايير الكفاءة الرقمية للهيئة التدريسية وتحقيق نقلة نوعية في جودة نواتج التعلم وتعزيز الابتكار في أساليب التدريس.

وأوضح أن المشروع يأتي انسجاما مع الرؤية المستقبلية للكويت وترسيخا لمكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي التعليمي بما يواكب المتغيرات العالمية ومتطلبات المستقبل.