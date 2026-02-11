رئيس الحكومة اليمنية: نعمل لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني

أكد شائع الزنداني، رئيس الحكومة اليمنية، أن الحكومة الجديدة تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات قادمة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجموعة شركاء اليمن، بمشاركة عدد من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، لمناقشة آليات دعم خطة الحكومة الجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية"سبأ".

وأكد الزنداني، أن هذا الاجتماع يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية، بما يضمن توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وشدد الزنداني، على أن التحولات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن منذ ديسمبرذ الماضي، وما رافقها من قرارات حاسمة لمجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب.

وأوضح أن الدعم المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية كان له دور حاسم في إعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري خلال فترة وجيزة، بما انعكس إيجاباً على المشهد السياسي.

وثمّن رئيس الحكومة الدعم الاستثنائي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك دعم استقرار سعر الصرف ودفع الرواتب وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، معربا عن تقديره للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على دعمهم التنموي والفني.

والجمعة الماضية، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الزنداني وتضم 35 وزيرا بينهم ثلاث نساء.

يأتي ذلك وسط آمال شعبية بتغيير الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد الذي يواجه تحديات كبيرة جراء الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 11 عاما.