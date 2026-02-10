لم يكن يعلم الشاب أحمد شعبان صاحب الـ 32 عاما، أن حياته ستنتهي دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي حاول إيقافها بعد هروب صاحبتها بكمية من المواد الغذائية من أحد المحلات التجارية الشهيرة التي يعمل بها في شارع أول عباس بمدينة نصر في محافظة القاهرة.

في تمام الساعة العاشرة مساء السبت الماضي، وقف الشاب أحمد كعادته داخل المحل التجاري لبيع المواد الغذائية لمباشرة عمله "بائع"، منذ حوالي سبع سنوات، وفي هذا التوقيت حضرت إحدى السيدات لشراء بعض المستلزمات الغذائية من داخل المحل عبارة عن بعض "الشيكولاتات والمواد الغذائية الأخرى" الذي يصل قيمتها ل 10 آلاف جنيه - لكن فوجئ باستقلالها السيارة وهروبها من المحل بعدما استغلت تواجد العديد من الأشخاص وانشغال العاملين باستلام بضائع جديدة خاصة بالمحل- حسب ما ذكر أحد أقارب مالك المحل رفض نشر اسمه.

حاول أحمد واثنين من زملائه العاملين بالمحل الهرولة ناحية السيارة لإيقافها، لكن دون جدوى حتى وصل الشاب أحمد إلى جانب مقدمة السيارة: "أحمد جسمه خفيف وصل للسيارة وخبط عليها بايده وبيقولها عيب يامدام.. لكن السيدة تتجاهل ندائه وتقوم بدهسه أسفل العجلات ولاذت الفرار"، كما يصف العاملين بالمحل.

"أحمد بيموت اطلبوا الإسعاف".. هذه الكلمات تتردد على ألسنة العاملين بالمحل بعد رؤية الشاب والدماء تنزف منه، تواصلوا مع رجال الإسعاف الذين حضروا على الفور، وقاموا بحمله لكن خلال طريقه إلى مستشفى التأمين الصحي لمدينة نصر كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال أحد أقارب مالك المحل التجاري الذي شهد الواقعة، إن الشاب أحمد يعمل في المحل منذ 7 سنوات، وهو العائل لأسرته، نظرا لظروفهم المادية الصعبة، حيث لديه شقيقتين يتولى مسئوليتهم ووالديه.

وتابع لـ "الشروق" بأن الضحية كان على خطبة من إحدى الفتيات وكان يعمل من أجل الزواج المحدد في الأيام المقبلة، مشيرا إلى الجميع يحب الضحية نظرا لحسن خلقه وبشاشة وجه أمام "العاملين والزبائن.

وعن الواقعة أوضح أن السيدة بعدما انتهت من جمع المواد الغذائية وعند وصولها إلى "الكاشير" - ادعت أنها تريد شراء بعض الاحتياجات الغذائية الأخرى التي لم تتواجد داخل المحل لكنها ستأتي في غضون دقائق.

وأضاف أن على إثر ذلك قررت الانتظار أمام المحل "على كرسي أحضره لها المجني عليه" لحين وصول هذه البضائع، مشيرا إلى أن عقب رؤيتها الازدحام وانشغال العاملين لاستلام البضائع، توجهت مباشرة واستقلت سيارتها الفارهة للهروب "سيارة bmw".

وأشار إلى أن عقب وفاة أحمد دهسا أسفل العجلات السيارة قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وقامت لتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، وفي ساعات معدودة تم تحديد هوية المتهمة والقبض عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمة بعد هروبها، وأمرت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.