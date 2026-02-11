أبعد عناصر أمن إسرائيليون، صحفيا من طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتجهة إلى واشنطن، بدعوى تشكيله "خطرا أمنيا".

ونقلت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن ديوان رئاسة الوزراء، أن جهات أمنية أبعدت صحفيًا إسرائيليًا مستقلًا، من رحلة نتنياهو إلى واشنطن "لأسباب أمنية".

ونفى الصحفي الإسرائيلي من أصل روسي، نيك كوليوخين، في حديث مع الهيئة، أي صلة له بما يهدد أمن الرحلة أو رئيس الحكومة، مؤكدًا أن عمله الإعلامي مع جهات روسية "لا يشكل مخالفة".

وروى أنه صعد إلى الطائرة وبدأ بتصوير تصريح نتنياهو، قبل أن يتوجه إليه أحد عناصر جهاز الأمن ويطلب منه مرافقتهم جانبًا.

وأوضح أنه جرى تفتيش أمتعته وإبلاغه بعدم السماح له بالسفر بسبب الحاجة إلى فحص علاقاته، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار إلى أن مكتب نتنياهو أبلغه بأن القرار يرتبط بتوصية أمنية دون توضيحها، وانتقد كوليوخين طريقة التعامل معه، معتبرًا أن القرار ألحق ضررًا بسمعته المهنية.

وقال إنه خدم في وحدة عسكرية من النخبة وواصل أداء الخدمة الاحتياطية حتى فترة كورونا، متسائلًا: "كيف يمكن اعتباري خطرًا أمنيًا من دون تحقيق أو استجواب رسمي؟".

وأشار إلى أنه يقدم خدمات إعلامية لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، بينها صحف روسية، مضيفا أنه لا يرى في السعي إلى التقريب بين روسيا والغرب "جريمة"، مؤكدا أن روسيا "ليست دولة معادية"، حسب تعبيره.

ونقلت هيئة البث عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن منع انضمام الصحفي إلى رحلة نتنياهو إلى واشنطن، جاء بناءً على قرار من الجهات المختصة ولدواعٍ أمنية لا يمكن كشف تفاصيلها حاليًا.

كما نقلت عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، أنه يتخذ قرارات تتعلق بمحيط رئيس الوزراء بهدف تقليص المخاطر عليه وعلى المعلومات الموجودة في بيئته، مشددًا على أنه لا يعلّق على أسباب قرارات فردية.

وعادة يرافق صحفيون إسرائيليون وأجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي في رحلاته الخارجية بهدف التغطية الصحفية.

وغادر نتنياهو إسرائيل الثلاثاء، ليلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء.