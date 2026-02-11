المتحدث باسم كتائب القسام: نعتبر أي عدوانٍ على إيران وشعبِها عدوانًا على أمتنا الإسلامية

أكد المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، التضامن مع إيران قيادةً وحكومةً وشعباً.

وقال في تغريدات عبر حسابه على منصة تليجرام: «نعتبر أيّ عدوانٍ على الجمهورية الإسلامية وشعبِها الشقيق عدوانًا على أمتِنا الإسلامية، وتعدّيًا إجرامياً على سيادة دولةٍ إسلاميةٍ مقاوِمة، وبلطجةً مرفوضةً تهدف إلى التدخّل في شئونها الداخلية ومحاولةِ فرضِ وقائعَ على الأرض بالقوةِ الغاشمة».

وأضاف: «نُعبّرُ عن ثقتنا بعزمِ وصلابة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، الذين لقّنوا العدوَ الصهيوني دروسًا خلال معركة الوعد الصادق 3" في يونيو 2025م، وهم قادرون بعون الله على صدّ العدوان، وممارسةِ حقِهِم الطبيعي والمشروع في الدفاعِ عن النفس وتسديدِ الضربات القاسية للمعتدين».

وتابع: «نُؤكّد بأن التهديداتِ التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية اليوم وما سبقها من اعتداءاتٍ وحصار، هي محاولةٌ يائسةٌ للانتقام من شعبِها العظيم وقيادتِها المُقاوِمة، بسبب وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعمها المباشر والمعلن لمقاومته الباسلة؛ التي تمكَّنت بفضل الله ثم بدعم أحرار الأمة من الصمودِ الأسطوري في معركة طوفان الأقصى وكسرِ هيبةِ العدوّ الصهيونيِ وإفشالِ كلِّ أهدافه المعلنة».



