ليبيا: الدبيبة يبحث مع مسئول بقوة أفريكوم الشراكة مع أمريكا لدعم الاستقرار

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية - وزير الدفاع في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول جون دبليو برينان، آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب مناقشة التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات.

وشارك في اللقاء الذي حضره -القائم بالأعمال بسفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي بيرنت، وكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن "الدبيبة"، تأكيده خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار وتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية النظامية، مشددا على ضرورة أن يتركز التعاون على نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية بما يخدم سيادة الدولة وأمنها.

وحسب المكتب، فقد أعرب نائب قائد أفريكوم، عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع وزارة الدفاع، وتوسيع مجالات الدعم الفني والتدريبي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.