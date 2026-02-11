مصدر أمني ينفي ادعاءات بشأن إهمال الرعاية الصحية لنزيل بمركز الإصلاح والتأهيل

- تركيب طرف صناعي للنزيل في عام 2023 واستبداله 2025.. ومحاكمته تتعلق بعمليات إرهابية وتمويل جماعة إرهابية

نفى مصدر أمني صحة ما ورد في منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الصفحة الخاصة بإحدى الشخصيات المعنية بالعمل في مجال حقوق الإنسان بالخارج، تضمن إعرابها عن سعادتها بحصول أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من ذوي الاحتياجات الخاصة على طرف صناعي لقدمه المبتورة بعد انتظار دام خمس سنوات، مع الادعاء بأنه يواجه محاكمة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأكد المصدر، أن النزيل المذكور مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة محاكمته في جناية تجهيز عمليات إرهابية وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية الكاملة أسوةً بباقي النزلاء.

وأوضح المصدر أنه تم خلال عام 2023 تركيب طرف صناعي للقدم المبتورة، واستبداله بآخر عام 2025، وذلك في إطار البرنامج الطبي الخاص بحالته.

وأشار إلى أن تلك الادعاءات تأتي اتساقاً مع ما تروّج له جماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة.