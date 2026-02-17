مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا بدوري الأبطال

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "النور" في مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أردا جولر، أورليلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، كيليان مبابي.

البدلاء: لونين، كارفاخال، ألابا، جونزالو جارسيا، داني سيبايوس، فران جارسيا، إبراهيم دياز، فيرلاند ميندي، ماستانتونو، سيسترو، خوان مارتينيز، تياجو.