انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات

- بوريطة: الخطوة اعتراف بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها العاهل المغربي لجعل إفريقيا قارة مستقرة



انتخب المغرب، اليوم الأربعاء، لولاية مدتها عامين في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وحصل المغرب على أكثر من ثلثي الأصوات (34 صوتا) خلال هذا الاقتراع، الذي جرى في إطار الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

من جهته، أكد وزير الشئون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بأديس أبابا، أن انتخاب المغرب، من الدور الأول، لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يشكل اعترافا قويا بدور العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في حفظ السلم والاستقرار بإفريقيا.

وقال بوريطة، في تصريح للصحافة عقب انتخاب المغرب، إن هذا الانتخاب يعد اعترافا بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس من أجل جعل إفريقيا قارة مستقرة، مشيرا إلى أن المقاربة التي يعتمدها العاهل المغربي في مجال تسوية النزاعات ترتكز على منهج عقلاني واحترام القانون الدولي، فضلاً عن البحث عن حلول سلمية.

وذكر الوزير بأن هذه المرة الثالثة خلال تسع سنوات، التي يتم فيها انتخاب المغرب، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، مضيفا أنه، وفقا للرؤية الملكية، فإن السلم والاستقرار لا يمكن أن يتحققا دون تنمية.

واعتبر بوريطة أن هذا التصويت لصالح المغرب يعد اعترافا بالمبادرات والمقاربة التي تعتمدها البلاد، بفضل قيادة العاهل المغربي في مجالي السلم والأمن، والقائمة على رؤية شمولية لا تنفصل عن التنمية، وعلى الوساطة وعمليات حفظ السلام وتقريب وجهات النظر.

ويعد مجلس السلم والأمن، الجهاز التنفيذي الدائم داخل الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة.