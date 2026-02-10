 ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو صواريخ باليستية - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 فبراير 2026 8:57 م القاهرة
ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو صواريخ باليستية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 8:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 8:44 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو صواريخ باليستية.

وأشار إلى وجود إجراءات صارمة ضد طهران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية لقناة «12» الإسرائيلية، أن نتنياهو يسعى إلى اتفاق «جيد» مع إيران، وأن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تدرس إرسال حاملة طائرات وقوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن، اليوم الثلاثاء، لبحث توسيع نطاق المحادثات النووية عالية المخاطر مع إيران مع الإدارة الأمريكية.

