أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أنه لا يشغل باله بالغيابات التي يعاني منها برشلونة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، غدًا الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، إنه يركز فقط على فريقه، مشيرًا إلى أن أتلتيكو لديه أيضًا بعض الغيابات، وعلى رأسها باريوس، بالإضافة إلى لاعبين يعانون من مشكلات بدنية مؤخرًا، مؤكدًا أن الأهم هو معرفة طبيعة المباراة والاستعداد لها بالشكل الأمثل.

وأضاف مدرب الروخيبلانكوس أنه دائمًا ما ينتقد نفسه، معتبرًا أن المدرب هو أكثر من يتعرض للمساءلة، موضحًا أن أداء فريقه أمام ريال بيتيس في ربع النهائي كان قريبًا من الكمال باستثناء أول 15 دقيقة، مشددًا على ضرورة تزويد اللاعبين بالأدوات التي تساعدهم على التطور.

وعن رأيه في هانز فليك، مدرب برشلونة، أشاد سيميوني بأسلوبه، مؤكدًا أنه يتميز بالحفاظ على خط دفاع متقدم، والضغط المستمر في نصف ملعب المنافس، فضلًا عن إقناع لاعبيه باللعب بجرأة ومخاطرة كبيرة.

وأشار سيميوني إلى أن فريقه يعمل على الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين، خاصة من لا يحصلون على دقائق لعب كافية، مؤكدًا أن أتلتيكو مجموعة متكاملة وليس معتمدًا على عدد محدود من الأسماء، لافتًا إلى أن الفريق لا يزال أمامه مباراتان في ملحق دوري أبطال أوروبا بعد عدم إنهاء مرحلة الدوري ضمن الثمانية الأوائل.

وبخصوص اختياراته للمباراة، أوضح المدرب الأرجنتيني أنه يؤمن بما يقوم به دائمًا، مؤكدًا أن الفريق يخوض نصف نهائي كأس الملك للمرة الثالثة على التوالي، وأن الطريق إلى النهائي يمر عبر هذه المرحلة.

كما شدد على أهمية دور الجماهير في لقاء الغد، معربًا عن أمله في امتلاء المدرجات لدعم اللاعبين ومنحهم الطاقة الإيجابية.

واختتم سيميوني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة فرض أسلوب لعب أتلتيكو خلال اللقاء، محذرًا من خطورة برشلونة سواء في استغلال الهجمات المرتدة أو فترات الاستحواذ، مشيرًا إلى أن بلوغ النهائي سيكون نتيجة العمل الجماعي للفريق، ومؤكدًا أن أتلتيكو سيلعب على أرضه بهدف تحقيق الفوز.