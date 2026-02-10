لميس الحديدي: لا يجوز لوم ضحية تحرش أتوبيس المقطم أو اتهامها بسبب ملابسها

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة اتهام شخص بالتحرش اللفظي بفتاة في الأتوبيس بالقاهرة، مشيرة إلى أن الشاب الذي تم ضبطه نفى ارتكاب الفعل، وجهات التحقيق هي التي تحدد من الصادق، مضيفة أن المزعج في هذا الأمر فكرة النظر إلى ملابس ضحية التحرش أو مظهرها وكأنها السبب فيما حدث.

وأكدت "الحديدي" خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، أن التركيز على شكل الملابس أو وجود "بيرسنج" أي ثقب من أجزاء الجسم للزينة يعد نوعًا من التنمر، مشددة على أن السؤال المتكرر دائمًا: "هي كانت لابسة إيه؟” يعكس محاولة تحميل الضحية المسئولية بدلًا من توجيه الانتباه للفعل نفسه.

وأضافت أن البيئة الحاضنة هي المجتمع الذي غالبًا ما ينظر أولًا إلى ملابس ضحية التحرش، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالملابس اللائقة، معقبة: "لكن لا يمكن أن نلوم الضحية دائمًا وتحويلها إلى متهمة"، مردفة أن القوانين وحدها لن تغير المجتمع، بل يجب أن يكون هناك تغيير في وعي المجتمع نفسه.

وألقت الشرطة القبض على شخص لاتهامه بالتحـرش بفتاة، ومحاولة سرقتها خلال تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة المقطم، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.