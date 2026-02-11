بلومبرج: ترامب يدرس الانسحاب من اتفاقية تجارية مع كندا والمكسيك

نقلت «بلومبرج نيوز»، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس سرا الانسحاب من اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية، مما يزيد من حالة الضبابية حول مستقبل الاتفاقية في ظل مفاوضات حاسمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب المصادر، طلب ترامب من مساعديه معلومات حول العواقب المحتملة للخروج من الاتفاقية التي وقعها خلال فترة رئاسته الأولى، رغم أنه لم يشر بشكل قاطع إلى أنه سيفعل ذلك.

وعندما سُئل عن هذه المناقشات، وصف مسئول في البيت الأبيض ترامب بأنه «يسعى دائمًا للحصول على صفقات أفضل للأمريكيين»، وقال إن التكهنات حول الإجراءات المحتملة قبل إعلان رئاسي لا أساس لها.

وصرح مسئول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، بأن مجرد تجديد شروط 2019 ليس في المصلحة الوطنية. وتخطط الإدارة للحفاظ على خيارات ترامب مفتوحة مع معالجة القضايا المحددة من خلال المفاوضات.

وتواجه اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مراجعة إلزامية قبل التمديد المحتمل في 1 يوليو.

ويطالب ترامب بتنازلات تجارية إضافية من كلا البلدين ويضغط عليهما بشأن قضايا غير ذات صلة، بما في ذلك الهجرة وتهريب المخدرات والدفاع.