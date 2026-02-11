فاينانشال تايمز: زيلينسكي قد يحدد موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 15 مايو

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعتزم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على السلام بحلول 15 مايو، تحت ضغط من الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة البريطانية النبأ عن مسئولين أوكرانيين وغربيين مطلعين على الأمر، دون أن تنقله عن زيلينسكي نفسه.

وجاء في التقرير أن زيلينسكي قد يعلن عن الانتخابات في 24 فبراير الجاري، الذي يُصادف ذكرى مرور 4 أعوام على الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المقرر أن يجرى التصويت بحلول منتصف مايو المقبل لانتخاب رئيس والموافقة على إبرام اتفاقية سلام مع روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد كلف البرلمان بالفعل بإعداد التعديلات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في ظل الحرب. كما أشار الأسبوع الماضي إلى ضغوط من جانب الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب بحلول يونيو.