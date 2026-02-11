بكين تتهم واشنطن بالتشويه المتعمد لسياساتها النووية

اتهمت الصين الولايات المتحدة بتعمد تشويه سياستها النووية، معتبرة أن الانتقادات الأمريكية لبرنامج بكين النووي تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية وتقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الموقف الأمريكي "ليس جديدا"، مؤكدا أن واشنطن تواصل التقليل من شأن السياسة النووية الصينية وتشويهها، في ما وصفه بـ"التلاعب السياسي" الهادف إلى ترسيخ الهيمنة النووية والتنصل من مسئولياتها المتعلقة بنزع السلاح النووي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وجاءت تصريحات بكين ردا على قول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دينانو، إن بلاده على علم بإجراء الصين تجارب نووية على متفجرات، بينها تحضيرات لتجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان، مع اتهامها بمحاولة التستر على تلك الأنشطة.

واتهم لين جيان الولايات المتحدة باتباع "معايير مزدوجة" في قضايا منع الانتشار النووي، معتبرا أن هذا النهج يقوض التوازن والاستقرار الاستراتيجيين على المستوى العالمي، ومؤكدا أن واشنطن تمثل "العقبة الأكبر" أمام النظام النووي الدولي.

كما أعرب المسئول الصيني عن أمل بلاده في أن تستجيب الولايات المتحدة لتطلعات المجتمع الدولي عبر استئناف الحوار الاستراتيجي مع روسيا، لمناقشة الترتيبات والاتفاقيات المتعلقة بالفترة التي تلي انتهاء معاهدة "ستارت الجديدة".

وفي سياق متصل، كانت السفارة الصينية في واشنطن قد أكدت في وقت سابق رفض بكين الانضمام في المرحلة الحالية إلى مسار خفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا، ووصفت محاولات واشنطن لإشراك الصين في هذه العملية بأنها "غير معقولة".