محكمة سريلانكية تصدر أحكاما بإعدام 12 رجلا بتهمة قتل نائب برلماني عام 2022

أصدرت محكمة سريلانكية، اليوم الأربعاء، أحكاما بالإعدام على 12 رجلا، بتهمة قتل نائب برلماني وحارسه الشخصي في مايو عام 2022، خلال أعمال عنف اندلعت خلال ذروة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وأدانت محكمة جامباها العليا، الرجال بتهم التجمهر غير القانوني والاعتداء على أماراكيرثي أثوكورالي وحارسه الشخصي، وهو ضابط شرطة، وقتلهما بحسب ما قاله كبير مستشاري الدولة، أوزوالد بيريرا.

وكان أثوكورالي، وهو نائب برلماني عن الحزب الحاكم، وحارسه تعرضا للهجوم والقتل في نيتامبوا، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال العاصمة كولومبو، بعد أن اعترض حشد من الناس السيارة التي كانوا يستقلونها.

وقالت الشرطة، في ذلك الوقت، إن أثوكورالي، أو حارسه الشخصي، أطلق النار على المتظاهرين الذين لاحقوهما فيما بعد، وحاصروهما داخل أحد المباني، حيث عثرت الشرطة في وقت لاحق على جثتيهما.