الخطوط الجوية الروسية تعتزم تعليق رحلاتها إلى كوبا

تعتزم الخطوط الجوية الروسية "Rossiya" تعليق رحلاتها إلى كوبا بسبب صعوبات في عمليات التزود بالوقود.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسية في بيان، الأربعاء، أن شركتي "Rossiya" و"Nordwind" تواجهان صعوبات في التزود بالوقود في كوبا، وبناء عليه قامت الشركتان بإجراء تغييرات في جداول رحلاتها.

وذكرت أن شركة "روسيه" ستنظم رحلات إجلاء للسياح الروس من كوبا خلال الأيام المقبلة، ومن ثم ستتوقف عن تسيير الرحلات إلى هذا البلد بشكل مؤقت.

وفي 30 يناير، وقع ترامب مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.

وفي الأول من فبراير الجاري، أعلن ترامب بدء محادثات مع الحكومة الكوبية لتنظيم إمدادات النفط، غير أن كوبا نفت ذلك.