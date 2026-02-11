فاينانشيال تايمز: كييف تدرس إعلان خطة لانتخابات رئاسية واستفتاء في 24 فبراير

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعتزم الإعلان في 24 فبراير عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية إلى جانب استفتاء، في خطوة تتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية - الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في المشاورات أن كييف بدأت التخطيط لإجراء الانتخابات بالتوازي مع استفتاء على اتفاق سلام محتمل مع موسكو.

وتحدث مصدر لوكالة رويترز للأنباء وأبدى تشككه في واقعية هذا الإطار الزمني، مشيرا إلى أن زيلينسكي لا يستطيع المضي في انتخابات أو استفتاء من دون التوصل أولا إلى شروط واضحة لاتفاق سلام مع روسيا.

وأوضح المصدر أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين قبل الموافقة على أي اتفاق، مؤكدا أن تنظيم الانتخابات يتطلب أيضا وقفا لإطلاق النار خلال فترة الحملة الانتخابية.

وأضاف: "الروس لا يوافقون على اتفاق ولا يتخذون خطوات لإنهاء الحرب، فكيف يمكن الحديث عن خطوات لإجراء انتخابات؟".

ولم تصدر الرئاسة الأوكرانية تعليقا رسميا حتى الآن على تقرير فاينانشيال تايمز. وبحسب الصحيفة، فإن التخطيط لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن يأتي ضمن مقترح سلام من 20 نقطة يعمل مفاوضون أمريكيون وأوكرانيون على وضع اللمسات النهائية عليه.