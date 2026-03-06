يستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وسط ترقب لإمكانية إجراء المدرب أرني سلوت بعض التغييرات على التشكيل بعد خيبة الأمل الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة ليفربول إيكو، فمن المتوقع أن يحافظ الحارس أليسون بيكر على مكانه في التشكيل الأساسي في مباراة اليوم أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد، مع إجراء تعديلات في مركزي الظهيرين.

أما في في خط وسط الريدز، فقد يعتمد سلوت على كورتيس جونز إلى جانب دومينيك سوبوسلاي، مع منح الفرصة للشاب تري نيوني للمشاركة أساسيًا، فيما سيقود كودي جاكبو الخط الأمامي، مع تواجد محمد صلاح في الجناح الأيمن وريو نجوموها في الجهة اليسرى.

وبالتالي جاء تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة وولفرهامبتون بكأس الاتحاد على الشكل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جونز - سوبوسلاي - تري نيوني.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - نجوموها.