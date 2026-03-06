تقارير: بلايلي مهدد باللإيقاف لمدة عام

ذكرت تقارير إعلامية تونسية، أن النجم الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق الترجي التونسي مهدد بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة كرة القدم بعد قضيته مع فريقه السابق.

وقالت إذاعة موزاييك التونسية، إن بلايلي يعاني من قضية رفعها أجاكسيو الفرنسي، ناديه السابق، ضده في نزاع مرتبط بفسخ عقد اللاعب مع الفريق في موسم 2022 - 2023.

وأضافت أن اللاعب كان قد طالب الفرنسي الفرنسي بالحصول على تعويضات ومستحقات بعد فسخ العقد، حيث قام بتقديم وثائق تثبت أحقيته بالمبالغ التي طالب بها.

وتوجه الفريق الفرنسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مقدمًا وثائق تثبت حسب محاميه، أن الملفات التيقام يوسف البلايلي بتقديمها تحتوي على وثائق مزورة، حسب فريق دفاع الفريق الفرنسي.

وبالتالي، فإن اللاعب مهدد بالإيقاف لمدة عام واحد من قبل فيفا بسبب هذه الأزمة قبل رحيله إلى مولودية الجزائر ومن ثم عودته إلى الترجي التونسي.