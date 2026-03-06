النبراوي يدلي بصوته في انتخابات المهندسين ويدعو الأعضاء للمشاركة

شارك المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، في انتخابات المهندسين التي تُجرى اليوم لانتخاب النقيب العام للمهندسين، إضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأدلى "النبراوي" بصوته في اللجنة 21 – شعبة ميكانيكا، وحرص عدد كبير من المهندسين الناخبين على التقاط الصور معه.

وعقب إدلائه بصوته الانتخابي، دعا المهندس طارق النبراوي، جموع مهندسي مصر، للمشاركة في الانتخابات، واختيار من يرون في برنامجه الانتخابي تلبية لطموحاتهم.

وشدد على أن المشاركة الانتخابية واجب نقابي.