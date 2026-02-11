السجن 3 سنوات لصاحب كافتريا بدهب لاتجاره في المخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بمعاقبة صاحب كافتريا بمدينة دهب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، بورود معلومات لرجال المباحث، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذه من الشوارع الجانبية مسرحًا لممارسة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، استصدرت جهات التحقيق بمدينة نويبع إذنًا بضبط المتهم وتفتيشه وما يحوزه من مواد مخدرة. ونفاذًا للإذن، تم إعداد كمين أمني أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ونبات الهيدرو المخدر، إضافة إلى قطعة من مخدر الأفيون، ومبلغ مالي قدره 720 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبلغ إجمالي المضبوطات نحو كيلو و565 جرامًا من مخدر الحشيش، و196 جرامًا من نبات الهيدرو، و2.5 جرام من الأفيون.

كما تبين من فحص صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أنه سبق اتهامه في قضايا سرقة واتجار بالمخدرات.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم في التواصل مع العملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3467 لسنة 2025 جنح دهب، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق،

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والمقيدة برقم 1535 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.