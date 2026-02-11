لقي طالبان مصرعهما جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق المحمودية – إدفيـنا، بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق المحمودية – إدفيـنا، أمام دوران حلق الجمل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كل من: مصطفى محمود الشمندي، 15 عامًا، طالب، وعبدالرحمن عبدالله القمري، 14 عامًا، طالب، ومقيمان بقرية ديروط بمركز المحمودية.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.