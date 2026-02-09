ولي العهد السعودي يستقبل الأمير ويليام في الدرعية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، في الدرعية، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، الأمير ويليام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان اصطحب الأمير ويليام بجولة في الدرعية، مهد انطلاق الدولة السعودية وعاصمة الدولة السعودية الأولى.

وشملت الجولة استعراض الطراز المعماري النجدي في حيّ الطريف التاريخي، حيث اطلع أمير ويلز على قصور أئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى، كما تم التقاط صورة تذكارية من أمام قصر سلوى، أحد القصور التاريخية الذي كان مركزاً للحُكم في عهد الدولة السعودية الأولى.

وتضمّنت الزيارة عرضاً للمخطط الرئيس لمشروع الدرعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ووصل إلى الرياض، في وقت سابق الاثنين، الأمير ويليام وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن، والسفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، وسفير المملكة المتحدة لدى السعودية ستيفن تشارلز هيتشن، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.