ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» عمل مبهج لمواجهة ظروف المنطقة الصعبة

كشف الفنان ياسر جلال بطل مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" عن بعض كواليس المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026، والمكون من 15 حلقة، قائلًا: "أنا سعيد بالمسلسل، والأصل في شغلتنا التنوع".

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن أحداث المسلسل سريعة ومتلاحقة، موضحًا أن الهدف من وراء هذا العمل هو إبهاج المشاهدين، في ظل الاضطرابات والحروب في الدول العربية.

وتابع: "إحنا شايفين حولينا في منطقتنا العربية حروب وظروف صعبة بنمر بها كلنا، فأنا قلت أنا نفسي أعمل عمل مبهج، أول ما تشوف الصورة تلاقي بحر وألوان يبقى فيه بهجة ".

وأكد أن العمل مبني على كوميديا الموقف، قائلًا: "مودي اسمه محمود الوكيل هو رجل أعمال كبير، وهو غني جدًا، وكريم جدًا فكرمه الزياده بيوصله إن بيحصل له مشكلة كبيرة جدًا وبيقع في مأزق كبير، وطبعًا كل الناس بتحبه".

وعلق قائلًا: "خلينا نتفرج على المسلسل علشان المسلسل مش زي ما هو باين للناس، الدعاية حاجة واللي جوه حاجة تانية".

ولفت إلى أن المسلسل يضم مجموعة من كبار الممثلين، منهم الفنانة ميرفت أمين، والفنانة أيتن عامر، والفنان مصطفى أبو سريع، وغيرهم، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف.

وأضاف أن المسلسل من إخراج المخرج أحمد شفيق، وكتابة المؤلف أيمن سلامة، في أول عمل يجمعه بالأخير سويًا رغم زمالتهما في المعهد العالي للفنون المسرحية، قائلًا: "كنا زملاء في المعهد هو كان أكبر مني بس أيمن عشرة عمر".

وأشاد بالمنتجة مها سليم والتي عمل معها سابقًا في مسلسل علاقة مشروعة موضحًا: "في كل مرة بشتغل معاها بستمتع جدًا لأن هي منتجة بتقعد تقرأ المسلسل زيها زي الممثل وزي المخرج".

وذكر أن المسلسل هو نتاج لبروتوكول التعاون بين شبكة أبو ظبي للإعلام، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحًا أن العمل من إنتاج شركة أبو ظبي ومضيفًا: "أنا بشكر المتحدة إنها بتتبنى المسلسل ومتحمسة له هذا الحماس، لأن أنا بفتخر إن أنا ابن المتحدة".

وكشف عن تقديمه لعمل في العام القادم بالتعاون مع الشركة المتحدة لاحقًا، قائلًا: "هتبقى حاجة غير متوقعة".

وفي سياق متّصل، علق الفنان ياسر جلال على إنشاءه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي رغم اعتراضاته السابقة قائلًا: " قالولي في المتحدة لا مينفعش كده، لازم تنزل كواليس المسلسلات بتاعتك وتقدم نفسك ويبقى لك منصة تتكلم من خلالها".